 محافظ الإسكندرية يعلن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الإسكندرية يعلن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

هدى الساعاتى:
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:09 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:09 ص

أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم السبت، أن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء على مستوى المحافظة، هو نهاية ديسمبر الجاري، ولن يتم مد العمل بالقانون فترات أخرى لسداد جدية التصالح.

وناشد المحافظ كافة المواطنين الراغبين في التصالح بسرعة تقديم الطلبات وسداد رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.

وأكد أن الدولة حريصة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم.

وكلف بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين أثناء إجراءات تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى المتابعة اليومية وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، فضلا عن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين.

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