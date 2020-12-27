أعلنت متحدثة باسم مجموعة (فونكه) الإعلامية الألمانية مساء اليوم الأحد أنها ستتمكن من إصدار غالبية صحفها بأعداد أكبر من الصفحات غدا الاثنين وذلك على الرغم من الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له.



وأوضحت المتحدثة أن صحف المجموعة التي ستصدر في ولاية شمال الراين ويستفاليا ستتكون من 24 صفحة وليس من ثماني صفحات فقط كما حدث مع النسخة الاستثنائية التي صدرت بعد يوم واحد من الهجوم الذي تعرضت له يوم الثلاثاء الماضي.



وأضافت المتحدثة أن صحفها في العديد من الأماكن الأخرى ستتكون من 20 صفحة، مشيرة إلى أن رئاسة التحرير ستكتب للقراء عن هذا الموضوع بشكل مباشر في إصدارات غد.



وذكرت المتحدثة أن عشرات الزملاء عملوا ليلة عيد الميلاد من أجل استعادة أنظمة تكنولوجيا المعلومات بهدف نقل هذه الأنظمة تدريجيا إلى بنية تحتية "نظيفة، وهذه عملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا وتطلبت منا جميعا الكثير من الجهد وذلك نظرا لتعدد مقرات فونكه في كل أنحاء ألمانيا ولاحتمال إصابة أكثر من 6000 حاسب بالفيروس".



وقالت المتحدثة إن العديد من مقرات الشركة تحولت إلى " غرف غسيل رقمية" لافتة إلى أنها عملت كبوابة لضبط التدفق أو شبكة للحجر الصحي يتعين على كل جهاز مصاب أن يمر بها " وبالتوازي مع ذلك فإننا نعمل على إعداد بيئة لتكنولوجيا المعلومات آمنة ونظيفة من أجل استئناف عملنا الصحفي والتجاري".



وكانت المجموعة أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري عن تعرضها لهجوم إلكتروني من قراصنة، وقال متحدث باسم المجموعة إن الهجوم " طال العديد من الأنظمة في كل أنحاء ألمانيا".