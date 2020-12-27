«رابيد تيست» للاعبي الإسماعيلي استعدادًا لمواجهة أسوان

خضع لاعبو الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، إلى اختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، قبل مواجهة أسوان المقرر لها بعد غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

كما ينتظر الجهاز الفني للدراويش نتيجة التحليل الخاصة بالتونسي فخر الدين بن يوسف المصاب بكورونا، والذي غاب عن مواجهة البنك الأهلي الماضية لهذا السبب.

ومن المقرر أن تظهر نتائج التحاليل الخاصة بلاعبي الدراويش و جهازه الفني و الطبي و الإداري، قبل التوجه إلى القاهرة غد الإثنين استعدادًا لمواجهة زهرة الجنوب ضمن فعاليات الجولة الخامسة من الدوري العام.