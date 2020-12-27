ألمانيا تسجل 13 ألفا و755 إصابة و356 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 13 ألفا و755 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و640 ألفا و858 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول، إنه سجل 356 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 29 ألفا و778 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليون و236 ألفا و700 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 374 ألفا و400 حالة نشطة في البلاد.