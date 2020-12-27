كورونا يحرم سلة الأهلي من 5 لاعبين في نهائي دوري المرتبط

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خرج الخماسي إيهاب أمين وعبد الفضيل إبراهيم ومحمد مصطفى مودي وعمر طارق وعمرو الجندي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني قبل انطلاق ذهاب نهائي بطولة دوري .

وخرج اللاعبون السابق ذكرهم بسبب تأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

الجدير بالذكر، أن الأهلي قد تأهل لهذا الدور عقب فوزه على نظيره سبورتنج، فيما صعد الاتحاد على حساب جاره سموحة السكندري.