صحيفة صينية تنتقد محكمة بهونج كونج لإطلاقها سراح قطب الإعلام لاي بكفالة

انتقدت صحيفة "بيبولز ديلي " الصينية اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني قرار المحكمة العليا في هونج كونج بالإفراج بالكفالة عن قطب الإعلام جيمي لاي ووصفت القرار بأنه "لا يصدق"، وحذرت من وجود أسباب قانونية لإحالة القضية إلى البر الرئيسي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة "بيبولز ديلي" وصفها لجيمي لاي مؤسس شركة "نيكست ديجيتال" (73 عاما) بأنه "سيء السمعة وخطير للغاية". ووجه المدعون اتهاما هذا الشهر للاي بموجب قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين في يونيو، قائلين إنه تواطأ مع أجانب بالدعوة إلى فرض عقوبات على الصين.



ورفض قاض في وقت سابق الإفراج بكفالة عن جيمي لاي بينما منح الادعاء مزيدًا من الوقت لفحص مقابلات إعلامية ونحو 1000 تغريدة للحصول على مزيد من الأدلة. وأصدرت المحكمة العليا في هونج كونج في وقت لاحق سراح لاي بكفالة قدرها 10 ملايين دولار هونج كونج (3ر1 مليون دولار) في 23 ديسمبر بشرط أن يبقى في منزله ويتجنب إجراء مقابلات أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. كما اضطر إلى تسليم وثائق سفره.



وأضافت صحيفة "بيبولز ديلي" أنه ليس من الصعب بالنسبة للاي أن يتنازل عن الكفالة ويهرب، ، مشيرة إلى ثروته و "دوافع" القوات الأجنبية.