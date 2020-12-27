 زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تركيا

د ب أ
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:30 ص

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 3ر5 درجة ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإنه لم يتم تسجيل أي أضرار حتى الآن، وأن الفرق المعنية تواصل العمل.

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