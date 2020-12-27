وزير الزراعة: إجمالي تمويل مشروع البتلو وصل إلى 4 مليارات و 100 مليون جنيه

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن إجمالي المستفيدين من المشروع القومي للبتلو منذ بدئه بعام 2017 وصل إلى 20 ألف مستفيد، تم منحهم 220 ألف رأس ماشية، بقيمة 3.2مليار جنيه.

أضاف خلال لقائه لبرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن عدد المستفيدين من المشروع القومي للبتلو في عام 2020 يصل إلى 13 ألف و500 مستفيد، تم منحهم 160 ألف رأس ماشية، بقيمة 2 مليار و400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويل الذي تم إتاحته لهذا المشروع في بدايته وصل إلى 500 مليون.

وذكر أنه تم إتاحة 3.6 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو ليصل إجمالي التمويل للمشروع إلى 4 مليارات و100 مليون جنيه، مضيفًا أنه تم توفير 60 ألف طن من اللحوم.

وأوضح أن الهدف من مشروع التحسين الوراثي هو رفع إنتاجية السلالات، ذاكرًا أن مصر لديها إكتفاء ذاتي في الثروة الداجنة، بحجم إنتاج بلغ نحو 1.4 مليار.



