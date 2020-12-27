 ضباط النظام العام الألمان تعرضوا لاعتداءات أثناء تطبيق إجراءات كوفيد-19 - بوابة الشروق
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ضباط النظام العام الألمان تعرضوا لاعتداءات أثناء تطبيق إجراءات كوفيد-19

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 5:03 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 5:03 ص

 ذكرت صحيفة "فيلت أم سونتاج'' اليوم الأحد، أن العشرات من الضباط التابعين لمكتب النظام العام الألماني تعرضوا لاعتداء لفظي وبدني هذا العام أثناء محاولتهم فرض إجراءات فيروس كورونا.

وأجرت الصحيفة مسحا على 15 مكتبا للنظام العام في المدن الكبرى بأنحاء ألمانيا.

وأظهر المسح وقوع 65 اعتداء جسديا على ضباط النظام العام منذ ربيع هذا العام. وتكررت هذه الاعتداءات بشكل خاص في العاصمة برلين بـ(23 حالة) وكولونيا (18 حالة) وبريمن (10 حالات).

ووجهت المدن إتهامات جنائية ضد مواطنين عدوانيين في أكثر من 200 قضية.

وقالت إدارات المدن إن ضباطها أصيبوا بكسور في العظام وكدمات وإلتواءات. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مئات الاعتداءات اللفظية وحالات لأشخاص يبصقون أو يسعلون عمدًا على عمال خدمات الطوارئ.

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