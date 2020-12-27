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سلطنة عمان تبدأ حملة التحصين ضد فيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:19 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 10:19 ص

بدأت سلطنة عمان رسميا، اليوم الأحد، الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقعها الإلكتروني اليوم أن الحملة انطلقت تحت شعار "التحصين_وقاية".

ووفق الوكالة، تلقى الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أول جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المُضاد للفيروس إيذانًا ببدء الحملة وتأكيدًا على مأمونيته.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت أن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.

وقررت سلطنة عمان الأسبوع قبل الماضي السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتك وفايزر.


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