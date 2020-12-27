 الشرطة الأمريكية: مقتل 3 وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي - بوابة الشروق
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الشرطة الأمريكية: مقتل 3 وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي

رويترز
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 5:44 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 5:44 ص

فتح مسلح النار داخل صالة بولينغ بولاية إلينوي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين ليلة السبت فيما تعتقد السلطات أنه هجوم عشوائي.
وقال دان أوشي، قائد شرطة مدينة روكفورد، خلال مؤتمر صحفي، إن "شخصًا له علاقة بالحادث" احتُجز بعد إطلاق النار في صالة دون كارتر لانيس للبولينغ، بحسب أسوشيتد برس. 

ولم يكشف أوشي، على الفور عن معلومات إضافية حول الشخص المعني أو الضحايا، وقال إنه لا يعتقد أن أي من الضباط أطلقوا نيران أسلحتهم.

يشار إلى أن مدينة روكفورد تقع على بعد 130 كيلومترًا شمال غرب شيكاغو.

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