غرفة عمليات لمتابعة تداعيات كورونا بنقابة الصحفيين بالإسكندرية

عقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة فكرى عبد السلام نقيب الصحفيين، بعد ظهر أمس السبت اجتماع طارئ، في ظل جائحة كورونا وتزايد إعداد الاشتباه والإصابة بالفيروس.
استعرض خلال الجلسة جهود أعضاء المجلس في مواجهة الجائحة وتوفير الخدمات الطبية للصحفيين وأسرهم، حيث قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات مستمرة من كافة أعضاء المجلس برئاسة السيد النقيب، لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة وذلك بالتنسيق مع كافة المسئولين عن الصحة بالإسكندرية.
واتفق النقيب مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، على توفير الخدمة الطبية للسادة الزملاء الصحفيين في الحالات الحرجة.
جاء ذلك بحضور عمرو حافظ وكيل المجلس والسيد سعيد سكرتير عام النقابة، كما كلف المجلس عمرو حافظ وكيل المجلس، وهدى الساعاتي مسؤول اللجنة الثقافية بمتابعة حالات الزملاء الصحفيين وأسرهم من خلال غرفة العمليات على إن يكون التنسيق للحالات التي أجرت تحاليل وأشعة، التي تثبت الإصابة بالفيروس.
يذكر إن النقيب فكرى عبد السلام، بالتنسيق مع القنصلية الصينية، بالحصول على 8 ألاف كمامة و 165 عبوة كحول و220 جيل مطهر، وتم توزيع الكمامات على الزملاء على دفعتين بواقع عدد 20 كمامة لكل صحفي في شهري نوفمبر وديسمبر، بالإضافة إلى عبوتي الكحول والجيل المطهر بشكل مجاني للسادة.
كما حصل رامي يس وكيل المجلس على تعاقد خاص للسادة الصحفيين وأسرهم مع معمل "مبرة العصافرة"بعدد 8 أفرع بالمحافظة لإجراء التحاليل الروتينية الخاصة كورونا بتخفيض نسبة 45% وإجراء المسحة الخاصة بالفيروس بسعر 120 جنية بدلا من 180 جنية بخصم 600 جنية، على إن يتم الخصم بموجب " كارنية النقابة" لكل الصحفيين وأسرهم.
كما حصل الزميل هاني العوضى أمين صندوق النقابة على خصم بنسبة 30% للتحليل الطبية من معمل "أوركيد" للصحفيين بكارنية النقابة.