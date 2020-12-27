غرفة عمليات لمتابعة تداعيات كورونا بنقابة الصحفيين بالإسكندرية

عقد مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة فكرى عبد السلام نقيب الصحفيين، بعد ظهر أمس السبت اجتماع طارئ، في ظل جائحة كورونا وتزايد إعداد الاشتباه والإصابة بالفيروس.

استعرض خلال الجلسة جهود أعضاء المجلس في مواجهة الجائحة وتوفير الخدمات الطبية للصحفيين وأسرهم، حيث قرر المجلس تشكيل غرفة عمليات مستمرة من كافة أعضاء المجلس برئاسة السيد النقيب، لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة وذلك بالتنسيق مع كافة المسئولين عن الصحة بالإسكندرية.



واتفق النقيب مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، على توفير الخدمة الطبية للسادة الزملاء الصحفيين في الحالات الحرجة.

جاء ذلك بحضور عمرو حافظ وكيل المجلس والسيد سعيد سكرتير عام النقابة، كما كلف المجلس عمرو حافظ وكيل المجلس، وهدى الساعاتي مسؤول اللجنة الثقافية بمتابعة حالات الزملاء الصحفيين وأسرهم من خلال غرفة العمليات على إن يكون التنسيق للحالات التي أجرت تحاليل وأشعة، التي تثبت الإصابة بالفيروس.



يذكر إن النقيب فكرى عبد السلام، بالتنسيق مع القنصلية الصينية، بالحصول على 8 ألاف كمامة و 165 عبوة كحول و220 جيل مطهر، وتم توزيع الكمامات على الزملاء على دفعتين بواقع عدد 20 كمامة لكل صحفي في شهري نوفمبر وديسمبر، بالإضافة إلى عبوتي الكحول والجيل المطهر بشكل مجاني للسادة.



كما حصل رامي يس وكيل المجلس على تعاقد خاص للسادة الصحفيين وأسرهم مع معمل "مبرة العصافرة"بعدد 8 أفرع بالمحافظة لإجراء التحاليل الروتينية الخاصة كورونا بتخفيض نسبة 45% وإجراء المسحة الخاصة بالفيروس بسعر 120 جنية بدلا من 180 جنية بخصم 600 جنية، على إن يتم الخصم بموجب " كارنية النقابة" لكل الصحفيين وأسرهم.



كما حصل الزميل هاني العوضى أمين صندوق النقابة على خصم بنسبة 30% للتحليل الطبية من معمل "أوركيد" للصحفيين بكارنية النقابة.