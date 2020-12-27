 تركيا تلزم الوافدين بإبراز فحص سلبي لكورونا اعتبارا من 30 ديسمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تلزم الوافدين بإبراز فحص سلبي لكورونا اعتبارا من 30 ديسمبر

د ب أ
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 2:02 ص

 أعلنت الخطوط الجوية التركية، اليوم السبت، إلزام الوافدين بإبراز فحص سلبي "بي سي آر" أو " تفاعل إنزيم البوليميريز المتسلسل "لكورونا اعتبارا من 30 ديسمبر الجاري.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الخطوط الجوية التركية أنه على كل المسافرين الراغبين بالقدوم إلى تركيا، اصطحاب فحص "بي سي آر" يثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الجمعة أنّ بلاده ستشترط على المسافرين القادمين إليها إبراز نتيجة فحص سلبي يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، صادر في آخر 72 ساعة.

وأكد أنّ كل مسافر لا يبرز اختبار سلبي لكورونا عند الأبواب الحدودية سيتم إخضاعه للحجر الصحي في العنوان الذي سيقيم فيه.

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