 الكويت تسجل 204 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الأحد 27 ديسمبر 2020 7:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

الكويت تسجل 204 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الكورونا في الكويت - ارشيفية
الكورونا في الكويت - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 5:21 م | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 5:21 م
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 149 ألفًا و653 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الأحد، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 931.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 199 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 145 ألفًا و579.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 1.7 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 80 مليون إصابة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك