الكويت تسجل 204 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 149 ألفًا و653 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الأحد، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 931.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 199 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 145 ألفًا و579.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 1.7 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 80 مليون إصابة.