إيران تسجل 119 حالة وفاة و5502 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 119 حالة وفاة و5502 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى نحو مليون و200 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 54 ألفا و693 حالة.

وأشارت إلى أن 5212 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما اقترب عدد المتعافين من 951 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الإحصاءات اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.