سيناتور جمهوري: ترامب يخاطر بترك إرث من الفوضى

قال السيناتور الجمهوري بات تومي إن الرئيس دونالد ترامب يخاطر بأن يتذكره الناس بأنه خلق حالة من "الفوضى والبؤس" في نهاية فترة ولايته، إذا استخدم حق النقض ضد حزمة التحفيز البالغة 900 مليار دولار، التي أقرها الكونجرس ويتسبب في إغلاق الحكومة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، عن تومي، وهو من ولاية بنسلفانيا قوله في برنامج "فوكس نيوز صنداي"، إن إدارة ترامب ساعدت في التفاوض بشأن مشروع القانون، وإذا كان الرئيس يعتقد أنه يجب زيادة شيكات التحفيز المباشر، فعليه الموافقة على الاقتراح الحالي والعودة إلى الكونجرس بطلب المزيد من المساعدة.



وتابع إن الشيكات البالغة 2000 دولار للفرد التي طلبها ترامب مرتفعة للغاية بالنسبة للأشخاص الذين لم يفقدوا الدخل نتيجة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدًا الحاجة إلى المزيد من المساعدات المستهدفة.



وأضاف "أفهم أنه يريد أن يتم تذكره لمطالبته بشيكات كبيرة، ولكن الخطر هو أنه سيذكره الناس بالفوضى والبؤس والسلوك الخاطئ إذا سمح بانتهاء هذه الحزمة.. أفضل شيء يجب القيام به هو التوقيع على هذا القانون ثم المطالبة بتمرير تشريعات لاحقة".



ولم يتخذ ترامب أي إجراء بشأن مشروع قانون التحفيز الذي وافق عليه الكونجرس الأسبوع الماضي، أكثر من التعبير عن استيائه بسلسلة تغريدات ومقاطع فيديو خلال الأيام القليلة الماضية.