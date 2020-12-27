محافظ أسوان للمواطنين: استثمروا آخر مهلة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء، فإن المهلة المقررة لتلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء ستنتهي آخر شهر ديسمبر الحالي، ولن يتم مدها لفترات أخرى.



وناشد المحافظ، المواطنين، باستثمار هذه المهلة الأخيرة لسرعة التقدم بطلبات التصالح خلال الأيام المتبقية؛ لتحقيق الاستقرار الأسرى والاجتماعى لهم.



وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بمواصلة استمرار المراكز والمنافذ التكنولوجية لخدمة المواطنين فى تلقي الطلبات على مدار الأسبوع، وفى أيام الجمعة والسبت، وأيضا خلال الفترات المسائية، مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لإنهاء الإجراءات فى سهولة بعيدا عن أي تعقيدات روتينية.



وأوضح أن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى 16 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 60 مليون جنيه.



وشدد المحافظ على أهمية التزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقي الطلبات بالإجراءات الوقائية، وخاصة ارتداء الكمامات، مع الحفاظ على التباعد، بالإضافة إلى الاستمرار في أعمال التطهير والرش الدوري، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.