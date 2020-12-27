قال التلفزيون الإيراني اليوم السبت إن ثمانية متسلقين على الأقل لقوا حتفهم وفُقد آخرون في الجبال شمالي العاصمة طهران بعد تساقط كثيف للثلج في عاصفة ثلجية.

وزاد عدد المفقودين مع تلقي السلطات بلاغات من أسر يساورها القلق على أبنائها، فيما أشار تقرير لوكالة أنباء محلية إلى أن عددهم يمكن أن يصل إلى 12 شخصا.

وأضاف التقرير أن جهود البحث والإنقاذ توقفت خلال الليل وسوف تستأنف غدا الأحد.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق من اليوم بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون فضلا عن إنقاذ مائة شخص كانوا عالقين، إثر انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران.

وتقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التي يوجد بها عدد من منتجعات التزلج.