إسرائيل تدخل في إغلاق ثالث مع تسريع عملية اختيار اللقاحات

دخل الإسرائيليون في إغلاق ثالث اليوم الأحد، حيث تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الاغلاق إلى جانب حملة تطعيم لا مثيل لها في السرعة، سيساعدان على تخلصهم من جائحة فيروس كورونا قبل أي دولة أخرى.



ومن المقرر أن يفرض نحو ستة آلاف شرطي الإغلاق على مستوى البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في الخامسة مساء (1500 بتوقيت جرينتش).



وستقوم عناصر من الشرطة بوضع حواجز على الطرق لفرض حظر على الأشخاص الذين يغادرون منازلهم خارج دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد إلا لأسباب أساسية، بما في ذلك شراء البقالة أو طلب الرعاية الطبية.



كما يحظر زيارة منازل الأشخاص الذين ليسوا من أفراد العائلة المباشرة.



وستغلق مراكز التسوق ويمكن للمطاعم فقط تقديم خدمات التوصيل، كما ستظل المدارس مفتوحة على أساس محدود.



وسيستمر الإغلاق أسبوعين على الأقل، وسط توقعات بأن يتم تمديده ليستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي.



ويسمح لعشرة أشخاص على الأكثر بالتجمهر في منطقة مسقوفة، ولعشرين شخصا على الأكثر في الهواء الطلق.



وانطلقت في إسرائيل الأحد الماضي حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا.



وكانت إسرائيل قد نجحت نسبيا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت الحكومة إغلاقا صارما في وقت مبكر.



ولكن مع المسارعة لتخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقا ثانيا في منتصف أيلول/سبتمبر. وبداية من منتصف تشرين أول/أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني إلا أن الإصابات عاودت الارتفاع مجددا.



أعلنت هيئة الابتكار ووزارة الرقمنة الوطنية في إسرائيل في بيان مشترك اختيار مجموعة من شركات الأدوية من بينها فايزر وتيفا لتأسيس مختبر ابتكار يعني بالصحة الرقمية والبيولوجيا الحاسوبية في إسرائيل.



ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن المختبر، الذي سيبدأ العمل في عام 2021، سيحصل على تمويل من الحكومة الإسرائيلية بقيمة 32 مليون شيكل (10 ملايين دولار) على مدار السنوات الخمس المقبلة.



كما سيكون هناك تمويل إضافي مقدم من مجموعة الشركات التي تضم أيضا ميرك وأسترازينيكا وأمازون ويب سيرفيسز وصندوق إسرائيل للتكنولوجيا الحيوية.