 مصرع والي النيل الأزرق بالسودان في حادث سير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع والي النيل الأزرق بالسودان في حادث سير

د ب أ
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:42 م | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:42 م

لقى عبدالرحمن نور الدائم التوم والي ولاية النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان) مصرعه إثر حادث سير صباح اليوم الأحد.

 

ووقع الحادث على طريق (مدني الخرطوم)، حيث كان الوالي الراحل في طريقه إلى العاصمة الاتحادية.

 


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