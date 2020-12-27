ألمانيا تسجل 13755 حالة إصابة جديدة بكورونا في اليوم الثاني لعيد الميلاد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 13755 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة، وذلك في ثاني أيام عيد الميلاد (الكريسماس) بألمانيا.

وأضاف المعهد اليوم أنه تم تسجيل 365 حالة وفاة خلال يوم واحد أيضا.

ولكن هذه الأعداد لا يمكن مقارنتها بالضرورة بالأرقام التي تم رصدها الأسبوع الماضي، لأن المعهد توقع في الأساس تراجع عدد إجراء التحاليل والإخطارات من مكاتب الصحة خلال أيام العطلات الخاصة بأعياد الكريسماس.

يذكر أنه تم تسجيل 22771 حالة إصابة جديدة يوم الأحد الماضي. وكان عدد حالات الوفاة بلغ رقمًا قياسيًا يوم الأبعاء الموافق 16 ديسمبر الجاري، وتم تسجيل 952 حالة آنذاك.

وأضاف المعهد اليوم الأحد، أنه تم تسجيل إجمالي 1640858 حالة إصابة بالفيروس في ألمانيا منذ بدء تفشي الوباء، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس ارتفع حتى اليوم إلى 29778 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حتى الآن 1236700 شخص تقريبا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس السبت 0.89، فيما كان يبلغ يوم الخميس الماضي 0.97 ، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 89 شخصًا آخرين.