مجلسا السيادة والوزراء بالسودان ينعيان والي النيل الأزرق

نعى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأعضاء المجلس وأمينه العام، والي ولاية النيل الأزرق عبد الرحمن نور الدائم التوم، الذي توفي اليوم إثر تعرضه لحادث سير على طريق مدني – الخرطوم.

وقال مجلس السيادة، في بيان، "ظل الفقيد منذ توليه ادارة الولاية يقود جهودا مقدرة لتعزيز مسيرة السلام بالنيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، وترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية والاجتماعية".

كما نعى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والي النيل الأزرق، مؤكدا أن الفقيد اتسم بحسن الخلق وطيب المعشر ودماثة الأخلاق والتفاني والإخلاص في العمل.

وتوفي والي النيل الأزرق صباح اليوم، وهو قادم إلى الخرطوم من ولاية النيل الأزرق في مهمة عمل رسمية، ووقع الحادث نتيجة محاولة سائق سيارة الوالي تفادي طفل حاول قطع الطريق، فانقلبت السيارة، وتوفي الوالي، وأصيب نجله وحارسه الشخصي والسائق.

وتم نقل جثمان الوالي الراحل، بطائرة خاصة ليواري الثرى في مدينة الدمازين (عاصمة ولاية النيل الأزرق).