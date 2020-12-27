ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 80 مليونًا و435 ألفًا و236 حالة إصابة على مستوى العالم، حتى الساعة 13:35 اليوم الأحد 27 ديسمبر، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأودى مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا بحياة مليون و759 ألفًا و409 أشخاص.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.