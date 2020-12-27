 فيديو.. أضرار جسيمة جراء غارات إسرائيلية على غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. أضرار جسيمة جراء غارات إسرائيلية على غزة

نور رشوان
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 11:03 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 11:03 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد الأضرار الجسيمة التي نتجت عن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهر الفيديو تعرض المستشفيات والمنازل والمساجد والمصانع لأضرار جسيمة.


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