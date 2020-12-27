الأكثر قراءة
كلوب: صلاح لم يستحق شارة القيادة في مباراة ليفربول وميتلاند
كلوب: لن نجبر صلاح على البقاء في ليفربول
الحكومة تحسم الجدل حول تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد
بعد نفيه إصابتة.. أمير كرارة إيجابي كورونا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد الأضرار الجسيمة التي نتجت عن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأظهر الفيديو تعرض المستشفيات والمنازل والمساجد والمصانع لأضرار جسيمة.