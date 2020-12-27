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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد الأضرار الجسيمة التي نتجت عن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهر الفيديو تعرض المستشفيات والمنازل والمساجد والمصانع لأضرار جسيمة.