قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق الطوارئ التابع للوزارة صرف لشركات وقطاع السياحة والقطاعات الأخرى نحو 2 مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، منوهًا إلى أن العمالة غير المنتظمة أكثر الفئات تضررًا من الجائحة.

وأضاف سعفان، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق منحة رئاسية لمساعدة هذه العمالة، مشيرًا إلى صرف أكثر من 2.4 مليار جنيه لها خلال المرحلة الأولى.

ولفت إلى صرف 3.6 مليار للعمالة غير المنتظمة، خلال المرحلة الثانية، مؤكدًا أن «ما يحدث من خلال الدولة المصرية في جائحة كورونا يحسب لها أمام كل دول العالم»، وفقًا لتعبيره.

وأشار وزير القوى العاملة إلى تخصيص حسابات رعاية للعمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، موضحًا أن هذه الحسابات ساهمت في المنحة بمبلغ 1.3 مليار جنيه.