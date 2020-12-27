 فيديو.. وزير القوى العاملة: ما يحدث من مصر خلال أزمة كورونا يحسب لها - بوابة الشروق
الأحد 27 ديسمبر 2020 12:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. وزير القوى العاملة: ما يحدث من مصر خلال أزمة كورونا يحسب لها

هديل هلال
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:05 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 12:05 ص

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق الطوارئ التابع للوزارة صرف لشركات وقطاع السياحة والقطاعات الأخرى نحو 2 مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، منوهًا إلى أن العمالة غير المنتظمة أكثر الفئات تضررًا من الجائحة.

وأضاف سعفان، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق منحة رئاسية لمساعدة هذه العمالة، مشيرًا إلى صرف أكثر من 2.4 مليار جنيه لها خلال المرحلة الأولى.

ولفت إلى صرف 3.6 مليار للعمالة غير المنتظمة، خلال المرحلة الثانية، مؤكدًا أن «ما يحدث من خلال الدولة المصرية في جائحة كورونا يحسب لها أمام كل دول العالم»، وفقًا لتعبيره.

وأشار وزير القوى العاملة إلى تخصيص حسابات رعاية للعمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، موضحًا أن هذه الحسابات ساهمت في المنحة بمبلغ 1.3 مليار جنيه.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك