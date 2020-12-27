قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة انتهت من البرامج والبنية الأساسية للحي الحكومي بشكل كامل، مؤكدًا أن المباني الحكومية جاهزة لاستقبال العاملين.

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية انتقال بنظام جديد، موضحًا أنه نظام غير ورقي وحكومة حديثة تتواصل مع مراكز المعلومات بشكل تقني وفني وتكنولوجي.

ولفت إلى أن نظام الإدارة بالعاصمة الإدارية جديد ومختلف يعتمد على مجموعة من الخبرات، متابعًا: «هو انتقال نوعي وكمي ومكاني، نجري بعض الأمور البسيطة في مباني الحكومة وتصبح جاهزة للتشغيل التجريبي من أول مارس».

وذكر وزير الإسكان أن الحكومة ستكون جاهزة لأداء دورها من العاصمة الإدارية خلال شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى متابعة البرامج الزمنية للمشروعات الأخرى، خلال الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.

وأكد أن الوزارة قادرة على لحاق البرامج الزمنية، بالرغم من جائحة كورونا، موضحًا أن حدوث إصابات بين بعض العمال تسبب في نوع من الهلع في بادئ الأمر، لكن العمل يسير بشكل منتظم الآن مع أخذ الإجراءات الاحترازية.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأحياء والتجمعات السكنية المختلفة، والحي الحكومي، ومنطقة المال والأعمال، والنهر الأخضر، بالإضافة إلى عرض الهيكل الإداري المستقبلي للعاصمة الإدارية وشركات الخدمات والصيانة بها، بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في إدارة المدن الذكية.