الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في الساحل الغربي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي في تعز، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش، في بيان، إن دفاعات التحالف العربي، أسقطت طائرة مسيرة لمليشيات الحوثي في سماء مدينة المخا بالساحل الغربي.

وبحسب المركز، فقد تم استهداف الطائرة أثناء تحليقها فوق مدينة المخا، غربي تعز الخاضعة لسيطرة الجيش الحكومي.

وشهدت المدينة ذاتها خلال الأشهر الماضية، إسقاط عدد من طائرات مماثلة سيرها الحوثيون المتهمون بتلقي الدعم من إيران.

ويعلن الحوثيون بشكل متكرر استهداف مواقع الجيش الحكومي بطائرات مسيرة "محلية الصنع".