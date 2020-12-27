 إيران توسَع نطاق حظر التجول ليشمل 330 مدينة وبلدة لمنع تفشي كورونا - بوابة الشروق
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إيران توسَع نطاق حظر التجول ليشمل 330 مدينة وبلدة لمنع تفشي كورونا

cnn
نشر في: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 4:38 ص | آخر تحديث: الأحد 27 ديسمبر 2020 - 4:38 ص

وسَعت إيران نطاق حظر التجول ليلا، السبت، ليشمل 330 مدينة وبلدة، حسبما نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن التلفزيون الإيراني.

 
وقالت الوكالة إن الحظر في مدن وبلدات تعد أقل خطورة من حيث تفشي فيروس كورونا، في محاولة للحفاظ على تراجع الأعداد فيها.


وقال المتحدث باسم فريق العمل المعني بمتابعة تطورات فيروس كورونا، علي رضا رئيسي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن فترة الحظر تبدأ من التاسعة مساءً إلى الرابعة صباحاً.

 
ويشمل الحظر منع استخدام السيارات الخاصة، في وقت وقعت السلطات الإيراني قرابة 100 ألف غرامة في ليلة واحدة خلال الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة أنباء فارس.

وفي وقت سابق، قال المتحدثة باسم وزارة الصحة في التلفزيون الرسمي، سيما سادات لاري، إن إجمالي حالات الإصابة بالوباء بلغ مليون و194964 إصابة، فيما توفي 54574 شخصاً.

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