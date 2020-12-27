5 شركات تسحب كراسة شروط مزايدة تطوير الصوت والضوء بالهرم

تقدمت 5 شركات لشراء كراسة الشروط والمواصفات لمزايدة تطوير منطقة الصوت والضوء بالهرم، تمهيدا لبدء تقديم العروض الفنية والمالية واختيار العرض المناسب، حسب وزارة قطاع الأعمال اليوم.



كانت شركة مصر للصوت والضوء أعلنت عن طرح مزايدة عامة عالمية بنظام المظاريف المغلقة (فني/ مالي) لعملية تطوير والمشاركة بالإدارة لمنطقة الصوت والضوء في الهرم لمدة 15 سنة تجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.



يأتي هذا في إطار الحرص على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات والارتقاء بها من أجل زيادة أعداد زائريها بصفة خاصة والسائحين إلى جمهورية مصر العربية بصفة عامة، وزيادة عوائد الدولة مستقبلاً كنتيجة لذلك من خلال تطوير الخدمات باعتبار ذلك المعلم من عجائب الدنيا السبع، ويجب أن ترتقي الخدمات به إلى مستوى عالمي لوضعه في مكانه الطبيعي.



ويشمل الطرح (كبائن تشغيل العروض - برج الليزر والبروجيكتور - أجهزة بروجيكتور - أجهزة إضاءة حديثة ملائمة للعرض - أجهزة ومؤثرات صوتية ملائمة للعرض - مسرح الصوت والضوء بسعة 3000 كرسي تقريبًا - الحديقة الملحقة بمبنى الإدارة العامة - كافيتريا بهو خوفو - المخازن الملحقة بالمسرح - دورات المياه)، وقيام المستثمر (المشارك) على نفقته الخاصة بتطوير عرض الصوت والضوء في منطقة الهرم بأحدث التقنيات فى المالتي ميديا ووسائل إسقاط الصور والليزر، وكذلك أصول المنطقة المخصصة المشار إليها سابقاً على أرقى صورة عالمية بنظام المشاركة بالإدارة، على أن يتم تطوير عرض الصوت والضوء وتسجيلاته على أحدث التقنيات العالمية.