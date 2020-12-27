قال جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إن الهيئة تواجه أزمة ثلاثية في ظل أزمة كورونا، وتبعاتها من ركود في التجارة العالمية وهبوط حاد في أسعار النفط، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه منذ شهر ديسمبر الماضي، بضرورة الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها القناة خلال الأعوام الماضية.

وأضاف صفوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الرئيس وجه بالاستعداد الأمثل للجائحة، مشيرًا إلى انتهاء الهيئة من إعداد سيناريوهات إدارة أزمة كورونا منذ انتهاء شهر ديسمبر لعام 2019.

وأكد أن الهيئة مستعدة لتداعيات الموجة الأولى والثانية، إضافة إلى الثالثة لفيروس كورونا، موضحة أنها عملت على أربعة محاور منذ شهر يناير 2020، أولها فتح خطوط اتصال مباشرة مع كل التوكيلات الملاحية والموانئ العالمية.

ولفت متحدث هيئة قناة السويس، إلى إطلاق سياسة التسويق الأخضر، واستحداث جذب التوكيلات الملاحية التي تمتلك أجندة بيئية صارمة، متابعًا: «اجتذبنا شركات معنية بالحفاظ على البيئة في تنفيذ الرحلات البحرية».

وأشار إلى تنفيذ العديد من السياسات التسويقية المرنة، واستهداف مختلف أنواع السفن المختلفة، فضلًا عن التوجه إلى أسواق بعيدة جغرافيًا عن القناة، كالساحل الشرقي بالولايات المتحدة، والسوق الأسترالي وسوق أمريكا الجنوبية.

وذكر متحدث هيئة قناة السويس أن الهيئة نجحت في اجتذاب 100% من سفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية والمتجهة إلى آسيا.