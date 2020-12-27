جامعة طنطا: تشكيل لجان متابعة لإجراءات مجابهة كورونا

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة الاحترازية العليا بجامعة طنطا، عن تشكيل لجان متابعة داخل كليات الجامعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، تمهيداً لآداء امتحانات الفصل الدراسى الأول.



وأكد نائب رئيس جامعة طنطا، ضرورة توافر أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج المبانى ومنع أي شخص من الدخول والخروج دون ارتداء الكمامة وتعقيم الأيدى، والتعقيم اليومى للجان الامتحانات، وجميع الأماكن بالكليات المختلفة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.



وأكد الدكتور كمال عكاشة التزام طلاب الدراسات العليا بالاجراءات الاحترازية خلال جولة مفاجئة للمدرج المركزي، برفقة المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وكذلك طلاب مرحلة البكالوريوس بإحدى مدرجات كلية الصيدلة والعيادة الطبية، خلال جولته التفقدية والتى رافقه خلالها الدكتوره نهلة العشماوي عميد الكلية، كما شارك فى الاجتماع التنسيقي الذى نظمته كلية طب الأسنان بحضور الدكتور حاتم أمين عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام، بشأن آليات تنظيم الامتحانات العملية المعملية والإكلينيكية، موجهًا بضرورة تذليل العقبات التى تواجه الطلاب أثناء فترة الامتحانات.