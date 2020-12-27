قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادي، إنه تم تقديم الخدمات الطبية وأجراء الفحوصات اللازمة لمليون و 828 مواطنا، من المترددين للحصول على الخدمات التي تقدمها المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي وحتى اليوم.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر، والضغط، وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي"، مؤكداً أنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجاناً.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة الدكتور أحمد خليل، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، بتواجد 277 فريقاً طبياً ما بين متحرك وثابت، ويتم العمل على فترتين من 9 صباحاً وحتى 3 عصراً ومن 3 عصراً وحتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي، بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وعلى صعيد متصل، قام نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور والمتابعة على مستشفيات الصدر والحميات بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الأزمة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومحمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تفقد خلال الجولة أقسام المستشفيات المختلفة وتابع سير العمل بها للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وإجراءات صرفها.

واطمأن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، كما تابع العمل داخل أحد مراكز الأشعة الخاصة.