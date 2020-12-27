ضبط مالك ومدير مستشفى العبور بعد وفاة 10 مرضى كورونا بالحريق

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك ومدير إحدى المستشفيات الكائنة بمنطقة العبور بالقليوبية "مخصصة حجر صحى لمصابى فيروس كورونا" ومشرف التمريض بالمستشفى وممرضان، وذلك عقب نشوب حريق بغرفة العناية المركزة بالمستشفى وبداخلها "عدد من المرضى" نتيجة حدوث خلل بالتوصيلات الكهربائية لأحد أجهزة قياس العلامات الحيوية بالجسم، أدى ذلك إلى وفاة 10 من المحجوزين وإصابة 6 آخرين بحالة إختناق وحروق متفرقة.



رجح مشرف التمريض حدوث الحريق نتيجة ماس كهربائى بجهاز التنفس الصناعى وساعد على الإشتعال الأكسجين الموصل بالجهاز.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.