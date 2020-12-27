الزمالك: مصطفى محمد ليس متمردا ولكن

أبعد عصام سالم المتحدث الإعلامي باسم نادي الزمالك، تهمة التمرد عن مهاجم الفريق مصطفى محمد والذي واصل الغياب عن تدريبات الفريق على مدار الأيام الأربعة الماضية.

ويغيب مصطفى محمد بداعي مرض والدته، لكنه في الوقت نفسه يرغب في خوض تجربة احترافية ويشعر بالغضب لرفض النادي العرض المقدم من سانت إيتيان الفرنسي للتعاقد معه.

وقال سالم في تصريحات إذاعية: "مصطفى يصر على الاحتراف ويقول إنه يرغب في تكرار تجربة محمد صلاح، لذلك يتمسك بخوض التجربة الاحترافية الآن".

وتابع: "حتى الآن لم تصلنا أي عروض رسمية، كلها شفهية والنادي سيحدد موقفه إذا جاء عرضا رسمياً",

وأضاف سالم: "النادي منح مصطفى محمد كل شيء وبالتالي يجب أن يستفيد منه مادياً لو قرر الاحتراف".

وأشار إلى أن مهاجم الزمالك حال غيابه عن مباراة سموحة المقررة غدا في الدوري الممتاز، لن يكون قراراً تأديبيا، لكن اللاعب يعاني من إصابة في الظهر لم يتعاف منها بشكل نهائي.

وقال إن الزمالك يعاني من كثرة الشائعات، التي تؤثر على الفريق بشكل كبير.