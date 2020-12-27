اتفاق بين الصين وتركيا يثير مخاوف بشأن تسليم الأويجور لبكين

أعلنت الصين المصادقة على اتفاقية تبادل مطلوبين مع تركيا، وهو نص ترغب بكين في استعماله خصوصا لتسريع ترحيل صينيين من أقلية الأويجور المسلمة لجأوا في تركيا وتشتبه بتورطهم في "الإرهاب".

ولم يصادق البرلمان التركي بعد على الاتفاقية الثنائية الموقعة عام 2017، لكن يتوقع أن تثير المصادقة قلقا في صفوف جالية الأويجور الكبيرة (تقدر بنحو 50 ألف شخص) المقيمة في تركيا، وفقا لموقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

وتربط الأويجور بتركيا صلات لغوية وثقافية، وكانت أنقرة منذ أمد طويل أحد المدافعين الرئيسيين عن قضية الأويجور، لكن ذلك تراجع مؤخرا.

وفرضت الصين في منطقة شينجيانج (شمال غرب) سياسة رقابة قصوى على الأويجور . ووفق خبراء أجانب، تعتقل السلطات الصينية مليون شخص على الأقل أغلبهم أويجور في معسكرات تصفها بكين بأنها "مراكز تدريب مهني" .

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم مجلس الأويجور العالمي ديلكسات راكسيت إن "هذه الاتفاقية ستثير رعب الأويجور الذين هربوا من الصين ولم يحصلوا بعد على الجنسية التركية".

وأضاف "ندعو الحكومة التركية الى الحؤول دون أن تصير هذه الاتفاقية اداة اضطهاد"، مؤكدا أن بكين تمارس ضغطا اقتصاديا على تركيا حتى تصادق على الاتفاقية.