المعارضة البيلاروسية تطلق بالونات احتجاجا على الرئيس لوكاشينكو

أذعن مئات الأشخاص في بيلاروس لدعوة من المعارضة لإطلاق بالونات احتجاجا على الرئيس الكسندر لوكاشينكو.



وفي حوالي الساعة 0900 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، ارتفعت البالونات المملوءة بالهيليوم باللونين الأحمر والأبيض باتجاه السماء في العاصمة مينسك. وأظهرت صور تم نشرها على موقع "تيلجرام" أن متظاهرين آخرين ساروا في منطقة سكنية، حاملين علم المعارضة الأبيض والأحمر والأبيض.



وأفادت تقارير باعتقال العديد من الأشخاص، ولكن لم تحدث حتى الآن موجة اعتقالات مثل الأسابيع السابقة.



وكانت المعارضة في بيلاروس قد دعت إلى احتجاجات جديدة ضد الرئيس لوكاشينكو اليوم.



ودعت الحركة الديمقراطية المواطنين بإطلاق بالونات مليئة بغاز الهيليوم اعتبارا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش للإشارة إلى استيائهم. وللقيام بذلك، لن يضطر المواطنون حتى إلى مغادرة منازلهم.



وجاء في الدعوة للاحتجاج: "يكفي فتح النافذة وترك البالون ينطلق".



وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة في نهاية كل الأسبوع منذ أن أعلن لوكاشينكو، الذي قاد البلاد لأكثر من ربع قرن، فوزه في انتخابات 9 أغسطس التي تعتبرها المعارضة مزورة.



وتضمن النداء أيضا إشارة إلى احتفالات ليلة رأس السنة القادمة، والتي تقام تقليديا في المنزل. "نأمل في الرياح في ذلك الوقت - رياح التغيير لدينا".



وواجهت قوات الأمن الملثمة المتظاهرين السلميين بإجراءات صارمة في المسيرات في الشهور الماضية. وقبل أسبوع، تم اعتقال نحو 100 شخص، وفي كثير من الأحيان، تم اعتقال المزيد من المتظاهرين.



وتم تسجيل أكثر من 30 ألف عملية اعتقال منذ بدء الاحتجاجات.



وأعلن لوكاشينكو فوزه في الانتخابات بنسبة 80.1% من الأصوات. ومع ذلك، ترى الحركة الديمقراطية أن زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا هي الفائزة. وهي حاليا في المنفى في ليتوانيا.



وتطالب المعارضة باستقالة لوكاشينكو، وإجراء انتخابات جديدة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.