محافظ البحيرة: ١١ مليار جنيه استثمارات المنطقة اللوجستية في دمنهور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن العمل يسير على قدم وساق بالمنطقة اللوجستية في دمنهور، والتي تعد نقلة حضارية ستعمل على سهولة التسويق ودفع عجلة الاستثمار باستثمارات ١١ مليار جنيه، وستساهم في توفير ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأوضح محافظ البحيرة، في بيان اليوم الاثنين، أن العمل يسير بشكل جيد لإنشاء المنطقة اللوجستية بدمنهور التي ستساهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق الرواج الاقتصادي وزيادة النشاط التجاري لجميع مدن ومراكز المحافظة.

واوضح آمنة، أن المنطقة مقامة على مساحة ٩٦ فدانا لخدمة حوالي ١٠ ملايين نسمة من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بإجمالي استثمارات ١١ مليار جنيه وستساهم في توفير ٢٥ ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة ومقسمة إلى ٣ مناطق منها المنطقة أ ٤٧ فدانا بحجم استثمارات ٥ مليارات جنيه لإنشاء (كارفور ومعارض سيارات ومعرض أدوات زراعية و فود كورت وسينمات) والمنطقة ب بمساحة ١٥.٥ فدان بحجم استثمارات ٣ مليارات جنيه؛ لإنشاء أوكازيون ومخازن أدوية وشركة نتاجاس، والمنطقة ج ٢٦ فدانا بحجم استثمارات ٣ مليارات جنيه؛ لإنشاء سوق جملة ونادي ومستشفى و محطة بنزين وفندق ومطحنة ومصنع تونة.

وأكد محافظ البحيرة، أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ ٣٥٢٨ مشروعا على أرض المحافظة في جميع المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.