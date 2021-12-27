بوش تتوقع استمرار نقص الرقائق في 2022

تتوقع شركة التكنولوجيا الألمانية "بوش" استمرار أزمة نقص رقائق أشباه الموصلات خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي المستقبلي للشركة، شتيفان هارتونج، في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "لنكن واضحين، أزمة الرقائق لم تنته بعد.. نعتمد جميعا في قطاع التصنيع بألمانيا بشكل كبير على حل اختناقات التوريد. يمكن أن تعني كل رقاقة ناقصة أنه لا يمكن تصنيع نظام توجيه - وبالتالي لا يمكن تصنيع سيارة بأكملها. وهذا سيستنفد الكثير من الطاقة من الجميع عام 2022".

ومن المقرر أن يتولى هارتونج المسؤولية من الرئيس التنفيذي الحالي فولكمار دينر مطلع العام الجديد.

ويمكن أن تمنع أزمة الرقائق أيضا الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا (يسار الوسط) من تحقيق بعض أهدافها، على سبيل المثال تسيير حوالي 15 مليون سيارة كهربائية بالكامل في الشوارع بحلول عام 2030.

وقال هارتونج إن هذا لن يكون ممكنا، "إذا لم يتم حل المشكلات العالمية في سلاسل التوريد قريبا. وهذا لا ينطبق فقط على صناعة السيارات".

وذكر هارتونج أنه متشكك بوجه عام بشأن الهدف الخاص بالسيارات الكهربائية، وقال: "بعد كل شيء، هذا لا يتطلب فقط المواد الخام والبطاريات والطلب الذي يعتمد بدوره بشكل كبير على البنية التحتية للشحن"، مضيفا أن التغيير الاجتماعي والتحول التكنولوجي ضروريان أيضا، مشيرا إلى أن الكهرباء التي ستستخدمها هذه السيارات يجب أن تكون خضراء أيضا.