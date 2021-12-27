تايوان تشدد قيود دخول البلاد لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت مراكز تايوان للسيطرة على الأمراض اليوم الإثنين، في بيان أنه على المسافرين الخضوع لاختبار " بي سي ار" (تفاعل البوليميراز المتسلسل) قبل يومين من الوصول لتايوان، وذلك بدلا من ثلاثة أيام حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المراكز القول إنه يتعين على المسافرين تقديم الشهادة قبل ركوب الطائرة المتوجهة إلى تايوان.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القاعدة الجديدة ابتداء من الرابع من يناير المقبل.

ويشار إلى أن حالات الاصابة بمتحور أوميكرون بلغت 34 حالة في تايوان حتى اليوم.

وأعلن مركز قيادة الوضع الوبائي اليوم أنه سوف يتم الابقاء على التحذير من المستوى الثاني في تايوان حتى 10 يناير المقبل.

وأوضح المركز أنه بذلك لن يتم تغيير القواعد الحالية المتعلقة بارتداء الكمامات وإجراءات الوقاية الأخرى خلال الأسبوعين، مما يعني أنه يتعين على المواطنين ارتداء الكمامات خارج منازلهم، مالم يكونوا يتناولون الطعام أو يمارسون الرياضة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الانباء المركزية التايوانية.