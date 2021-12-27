صحيفة: الجيش البريطاني وضع خططا لإجلاء قواته من أوكرانيا حال نشوب نزاع مع روسيا

نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن مصادر في الجيش البريطاني أنه يخطط لإجلاء مدربيه العسكريين من أوكرانيا في حال نشوب نزاع محتمل مع روسيا.

وأفادت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، بأن "قادة الجيش البريطاني وضعوا خطة إجراءات احترازية خاصة بحدوث تطورات غير متوقعة لإجلاء القوات البريطانية من أوكرانيا في حال غزوها من قبل روسيا".

وأوضح التقرير أن أكثر من 100 عسكري بريطاني يشاركون إلى جانب نظرائهم من بولندا والولايات المتحدة وكندا في تدريب القوات الأوكرانية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال وزير الدفاع البريطاني، بين واليس، مؤخرا إنه من غير المرجح أن تقاتل القوات البريطانية القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية.

ومن المقرر أن ينفذ قادة الجيش البريطانية مراجعة شاملة لعملية "Orbital" لضمان إمكانية سحب الكوادر البريطانيين بطريقة آمنة في حال إعطاء موسكو أمرا بدخول قواتها إلى أوكرانيا.

وتتمركز معظم القوات البريطانية، حسب المصادر، في يافوريف وستتوجه إلى الحدود البولندية على مسافة قصيرة.

وسيتخذ قرار الإجلاء من قبل رئيس العمليات المشتركة، الجنرال تشارلي ستريكلاند، حيث قال مصدر في الجيش: "سيتابع الأوضاع بعناية لتقدير تأثير أي توغل على القدرة على إخراج قواته، لا يمكنه السماح لهم بالوقوع في الفخ هناك".