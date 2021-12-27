التعاون الدولى: انعقاد 7 منصات تعاون تنسيقى مُشترك فى قطاعات تنموية مختلفة خلال 2021

أعلنت وزارة التعاون الدولى، أن عام 2021 شهد انعقاد 7 منصات تعاون تنسيقى مشترك، فى قطاعات الأمن الغذائى والتمويل متناهى الصغر والرقمنة والقطاع الخاص والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، والطاقة والبترول، والاستثمار فى رأس المال البشرى.

وبحسب بيان للوزارة أمس، شهدت المنصات مشاركة أكثر من 800 ممثل من الجهات الحكومية وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ومناقشة 80 فرصة تعاون فنى ومالى محتملة مع شركاء التنمية، كما عرضت الجهات الحكومية المعنية أكثر من 40 مشروعًا فى مختلف القطاعات فى المجالات ذات الأولوية التنموية للدولة.

ووفقا للبيان، أطلقت الوزارة منصة تعاون تنسيقى مشترك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم عرض استراتيجية مصر الرقمية، وأحدث التطورات فى القطاع، ومناقشة أبرز فرص التعاون المتاحة مع شركاء التنمية فى المجالات المختلفة.

كما انعقدت منصة المشروعات الصغيرة «إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصرى»، حيث شهدت عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهى الصغر فى مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر للتأهيل، كما انعقدت منصة تعاون تنسيقى مشترك تحت عنوان «مصر مركز إقليمى للطاقة: الإصلاحات والآفاق فى قطاع البترول والغاز، حيث سلطت الضوء على خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

وعقدت الوزارة منصة تعاون تنسيقى مشترك تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائى»، حيث تم استعراض الجهود التى تقوم بها وزارة التموين لتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة، إضافة إلى منصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم عرض الإصلاحات التى نفذتها الحكومة لتوسيع وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص، وعرض جهود إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين، وقائمة المشروعات التى تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

كما عقدت أيضا منصة التعاون التنسيقى المشترك تحت عنوان «الرقمنة كأداة لتمكين القطاع الخاص»، ونظمت الوزارة منصة التعاون التنسيقى المشترك، تحت عنوان «الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل التنمية المستدامة»، بهدف عرض رؤية الأكاديمية فى توفير البرامج التدريبية متعدّدة التخصّصات وبناء الكوادر والقيادات، فى ضوء خطة الحكومة للاستثمار فى رأس المال البشرى.

كما شهد عام 2021 انطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة أكثر من ١٥٠٠ مسئول حكومى ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، تبادلوا وجهات النظر لتعزيز الدور الذى يمكن أن يقوم به التعاون الدولى والتمويل الإنمائى للدفع بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.