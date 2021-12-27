قائد عسكري إيراني يلمح لإسرائيل: مستعدون للرد بشكل مدمر على أي تهديد

قال قائد عسكري إيراني بارز، إنّ سلاح الجو يتمتع بجاهزية دائمة في الدفاع عن البلاد، وسيوجه ردًا مدمرا على أي تهديد، في تلميح إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مساعد قائد سلاح الجو الإيراني العميد مهدي هاديان، قوله أمام حشد من القادة والرؤساء وكبار المسؤولين: "على الرغم من الحظر التام المفروض على سلاح الجو الإيراني منذ 43 عاما من قبل الأنظمة السلطوية، لا تزال مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الإيرانية والدفاع عن أجواء البلاد بأفضل صورة، على حد قوله".

وأضاف أنّ "سلاح الجو بالاعتماد على قدراته الذاتية، استطاع تنفيذ جميع المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه بأفضل صورة ممكنة وهو ما دلل على القدرات الداخلية والكوادر الإنسانية المقتدرة".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني، عمل على محاكاة "هجوم على محطة ديمونا النووية الإسرائيلية"، خلال المناورة الأخيرة في جنوبي إيران والخليج ومضيق هرمز.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنّ محاكاة الهجوم على "ديمونا"، قد نفذت بواسطة سلاح الجوفضائي التابع للحرس الثوري باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية.

وهدد القيادي في قوات التعبئة الشعبية الإيرانية (البسيج)، محمد طاهري، بتدمير مفاعل "ديمونا" النووي الإسرائيلي في حال تعرضت بلاده لهجوم إسرائيلي.

وأكد حسين سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "كانت لتلك التدريبات رسالة واضحة جدا. رد جاد وحقيقي على تهديدات الكيان الصهيوني وتحذيره من ارتكاب أي حماقة".



