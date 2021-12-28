أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة اليوم في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.



وطلبت إحدى السيدات من الرئيس السيسي إتاحة فرص عمل للشباب في القطاع السياحي، ليرد عليها الرئيس: «أنتم تطلبون اللي أنتم عاوزينه وإحنا نعمله»، موجهًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإدراج القرية ضمن المرحلة الأولى من «حياة كريمة».



وأشار إلى أن السياحة تدر عائدًا جيدًا حال تنظيمها وتطويرها بشكل جيد، مضيفًا: «السياحة عاوزة استقرار واستقبال، وأنتم طيبون تستقبلون الناس بشكل جميل، الاستقرار يعني مفيش إرهاب وخلال الكام سنة اللي فاتوا قدرنا نعمل الاستقرار».



وتابع: «أنتم أدرى بالموجودين وإزاي تنصحوهم وتحافظوا عليهم ميرحوش بعيد، والزائر يأتي لقضاء وقتت دون خوف أو فزع.. السياحة تتطور باستقبال الزوار والعمل وإحنا معاكم نعمل ونعمل أكتر».









وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة اليوم في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري.



يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتـاح السيسي لمحافظة أسوان، حيـث قـام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقـد السـوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدما في الترويج للسياحة.



كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، وأشار إلى أن الدولة بكافة أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.