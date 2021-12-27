مصطفى بكري: الضبطية القضائية للنقابات الفنية لا تهدف لتكميم الأفواه

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الهدف من منح الضبطية القضائية لأعضاء النقابات الفنية هو ضبط المخالفات وليس تكميم الأفواه، لافتًا إلى ان منح تراخيص الغناء لا علاقة له بالمصنفات الفنية أو الشرطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المادة (77) من الدستور تكفل استقلال النقابات وتحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومحاسبة أعضائها حال الخروج عن السلوك المهني والأخلاقي.

وأشار إلى أن الضبطية القضائية تكفل لعضو النقابة تحرير محضر للجهات المعنية حال الغناء بدون تصريح، في إطار قانون النقابة، معقبًا: «الأمر ليس مصادرة للإبداع، ولا بد من التفرقة بين الإبداع والابتذال».

ونوه إلى أن الأمور تتحول إلى «بلطجة» بعدم وجود الضبطية القضائية، معربًا عن تقديره لتوصيات لجنة الإعلام بالبرلمان بأن الضبطية القضائية ضرورة ملحة للتصدي للابتذال، وخاصة أنه يعارض حرية الإسفاف.

من جانبه، أوضح النائب بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن الضبطية القضائية لا تُمنح إلا للموظفين العموميين، قائلًا إن المادة (77) تستهدف رفع مستوى الكفاءة بين أعضاء النقابة ولا علاقة لها بالجهة الرقابية.

وتساءل: «هل من المنطق منح ضبطية قضائية لعضو نقابة منتخب؟ لو منحناها للنقابات الفنية تجعل الموظفين العموميين في كل النقابات الأخرى ترغب في الضبطية، وهل الهدف أشمع الحفلة وعمل محضر وإرساله للنيابة؟ الأمر لا يجوز».

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.