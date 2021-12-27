 الرئيس اللبناني يوجه رسالة مساء اليوم للبنانيين حول التطورات الراهنة في البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 27 ديسمبر 2021 3:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

الرئيس اللبناني يوجه رسالة مساء اليوم للبنانيين حول التطورات الراهنة في البلاد

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 2:34 م | آخر تحديث: الإثنين 27 ديسمبر 2021 - 2:34 م

يوجه الرئيس اللبناني ميشال عون، رسالة للبنانيين، في الثامنة مساء اليوم الاثنين، يتناول فيها التطورات الراهنة والموقف منها.

وكان عون قد اعتذر عن الإدلاء بأي تصريحات صحفية عقب الخلوة التي جمعته بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكري، أمس الأول، قبل مشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد.

وأكد عون، عقب الخلوة أنه سيكون له حديث اليوم يتحدث فيه باستفاضة عن كل ما يدور في أذهان اللبنانيين من تساؤلات.

جدير بالذكر أن جلسات مجلس الوزراء معطلة منذ أكثر من 75 يومًا بسبب الخلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة حول مسار التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إذ يصر فريق سياسي على عدم المشاركة في جلسات المجلس دون ما يصفونه بتعديل المسار الحالي للتحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك