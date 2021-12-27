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دعت السفارة الأمريكية في الصومال، إلى تخفيف تصعيد التوتر في البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي.

جاء ذلك بعد أن علق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".

وأمس الأحد، دعا الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد عبد الله فرماجو، إلى مؤتمر تشاوري والبحث عن بديل لرئيس الوزراء حسين روبلي، الذي اتهمه بـ"الفشل" في إنجاز الانتخابات.

وردّ روبلي، في بيان، أكد خلاله أن فرماجو "يهدف إلى تعطيل العملية الانتخابية في وقت تمر البلاد بمنعطف خطير، ويشير بوضوح إلى أن فرماجو لن يتخلى عن السلطة".