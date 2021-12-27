

تطبق الصين استراتيجية "صفر كوفيد" منذ العام الماضي المتمثلة في بذل كل ما في وسعها للحد من الإصابات الجديدة قدر الإمكان، بحسب شبكة يورو نيوز.



وحذّرت السلطات لتجنب أي انتشار حاد للوباء قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة بين 4 فبراير حتى الـ20 من الشهر نفسه.



وتظهر بؤر متفرقة بانتظام منذ أشهر، كما هي الحال في مدينة شيآن (شمال)، المعروفة عالميا بجيش الطين أو جيش التيراكوتا، والتي يخضع سكانها لحجر صحي منذ الخميس.



وأبلغت المدينة عن تسجيلها 155 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى نحو 500 خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وحذّر هي ونتشوان المسؤول في مدينة شيآن من أنه "من المحتمل اكتشاف عدد من الإصابات الجديدة في الأيام القليلة المقبلة" داعيا السكان إلى عدم "الهلع".



وأوضح أن قرابة 29 ألف شخص وضعوا في الحجر في فنادق محددة.



تقع مدينة شيآن على مسافة 900 كيلومتر تقريبا من المواقع التي سيقام فيها الأولمبياد.



وبهدف كبح انتشار الوباء، أجريت اختبارات كوفيد على سكان شيآن مرات عدة بحسب السلطات.



وأصبح يحق لكل عائلة في مدينة شيآن أن ترسل فردا واحدا منها كل ثلاثة أيام لشراء الأساسيات، وليس كل يومين كما كان في السابق.



وصدرت أوامر بإغلاق كل الأعمال "غير الأساسية" باستثناء المتاجر الكبرى والمرافق الطبية.