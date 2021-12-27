كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تعتزم الإعلان عن تعيين سفير جديد لها لدى صنعاء (الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية)، بعد وفاة مبعوثها السابق حسن إيرلو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز، اليوم الاثنين: "نحن بصدد إعلان سفير جديد في صنعاء".

وقبل أسبوع، أعلنت طهران إن إيرلو، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد إعادته إلى بلاده في منتصف ديسمبر.

وكان التحالف العربي، قد اتهم أمس الأحد، السفير الإيراني الراحل لدى الحوثيين حسن إيرلو بقيادة عمليات عسكرية في مأرب.

واتهم المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، النظام الإيراني بأنه يرعى أذرعه في المنطقة ويسبب الدمار والخراب، كما اتهم الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية بدعم الحوثيين عسكريا، وعرض مقاطع فيديو قال إنها لشخصيات من حزب الله تدرب الحوثيين على إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة.