لقي شاب مصرعه، إثر انقلاب سيارته الملاكي واصطدامها بسيارة نقل خلال سباق سرعة سيارات كان ينفذه المتوفي مع أحد أصدقائه نجل مالك إحدى المدارس بمنحنى وصلة دهشور بطريق الواحات بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

البداية كانت بتلقي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي بمنحنى وصلة دهشور بطريق الواحات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين العثور على جثة شاب متوفي إثر انقلاب سيارته واصطدامها بسيارة نقل بالطريق المشار إليه وتوقف سائق السيارة النقل وإبلاغه عن الحادث، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان في سباق سرعة سيارات بينه وبين أحد أصدقائه والذي لاذ بالفرار بسيارته من مكان الحادث عقب رؤيته لانقلاب سيارة صديقه المتوفي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على سائق السيارة النقل "المبلغ"، والذي أفاد خلال التحقيقات أنه كان يسير بالطريق المشار إليه وخلال ذلك تفاجأ باصطدام سيارة ملاكي بسيارته النقل من الخلف وأنه توقف وقام بإبلاغ غرفة النجدة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط صديق المتوفي "نجل مالك إحدى المدارس" وبمواجهته أفاد بأنه كان في سباق سرعة سيارات بينه وبين صديقه المتوفي كل بسيارته وعند دخولهما إلى منحنى وصلة دهشور بطريق الواحات اختلت عجلة القيادة بيد صديقه وانقلبت سيارته واصطدمت بسيارة نقل من الخلف، وأنه فور رؤيته للحادث انتابه ارتباك ولاذ بالفرار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.