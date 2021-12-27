أعلنت رئاسة مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، عن لستضافتها للندوة التوعوية السادسة للتحول الرقمي والتي ستنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس القادم الموافق 30 - 12 -2021 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر مركز الإرشاد الزراعي بقرية محلة سبك، وذلك ضمن مبادرة حياه كريمة رقمية لتوعية المواطنين بأهمية التحول الرقمي باعتباره التوجه الرئيسي للدولة في الوقت الحالي.

كما سيتم استعراض الدورات التدريبية المجانية التي تمنحها وزارة الاتصالات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة لرفع الوعي الفكري والثقافي لدي المواطنين والشباب وطلاب الجامعات والخريجين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ومن جهته، وجه سرور، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة توعية المواطنين والعاملين بالجهات الحكومية المختلفة بأهمية تلك الندوات وحثهم على حضورها؛ لمواكبة عصر جديد قائم على التحول الرقمي وأساسة لرفع جودة وكفاءة ودقة الخدمات المقدمة إليهم، مشيرا إلى أن سيتم عقد هذه الندوات أسبوعيا بجميع قرى مركز أشمون، للتسجيل علي موقع وزارة الاتصالات عن طريق الرابط التالي: https://www.basicict.gov.eg/hayaKarimaRegForm.aspx